***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.02.2020 tarih (bugün) itibarı ile İzmir Bölge Müdürümüz Sn. Hakan EVİN görevinden istifa etmiştir. İstifa nedeni ile boşalan Bölge Müdürlüğü'ne 2020-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Burak TANRIVERDİ'nin İzmir Bölge Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818461BIST