***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 14:32
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde, DSR Belgelendirme tarafından ara denetim yapılmış ve uygulamakta olduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001:2013 standarlarına uymakta olduğu gözlemlenerek 19.12.2021 yılına kadar uzatılmıştır. Ekte bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894061
BIST
17:221.379
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -28,83
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
17:227,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
17:229,3829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0303
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,4270
En Düşük
9,3081
17:22464,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 464,51
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|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler17:22
|GEDIK
|12,32
|12.625.440
|% 10,00
|
|INVEO
|39,38
|47.283.569
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.067.165
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.223.104
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|771.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|478.682.293
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.489,50
|668.937
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.470.132
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|845.050
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|78.857.335
|% -9,98
|
|TSKB
|1,88
|1.909.000.644
|% 2,17
|
|THYAO
|12,19
|1.807.216.697
|% -5,94
|
|ASELS
|18,07
|1.750.804.849
|% 1,29
|
|GARAN
|9,59
|1.542.033.601
|% -2,84
|
|ODAS
|4,08
|1.233.974.094
|% 3,03
|
|TSKB
|1,88
|1.909.000.644
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,13
|1.129.830.621
|% -3,62
|
|ODAS
|4,08
|1.233.974.094
|% 3,03
|
|GARAN
|9,59
|1.542.033.601
|% -2,84
|
|YKBNK
|2,99
|460.296.233
|% -2,92
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6729
|7,6772
|% 0,64
|
|Euro
|9,3759
|9,3829
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,1996
|10,2508
|% -0,63
|
|Frank
|8,6283
|8,6803
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0403
|2,0505
|% 0,64
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-0,70
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|2,00
|
|Tam
|3.067
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.482
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,11
|
|B. Petrol
|49,89
|49,89
|-2,37
|