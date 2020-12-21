***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde, DSR Belgelendirme tarafından ara denetim yapılmış ve uygulamakta olduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001:2013 standarlarına uymakta olduğu gözlemlenerek 19.12.2021 yılına kadar uzatılmıştır. Ekte bilgilerinize sunarız.SaygılarımızlaTGS DIŞ TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894061BIST