***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2021 16:05
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 05/01/2021 tarihli BİAŞ-2-46 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897125
BIST
17:251.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,61
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:257,4165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:259,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:25465,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,21
|Açılış
|: 465,01
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:25
|DOGUB
|4,73
|54.213.703
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.705.280
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|314.943.881
|% 9,98
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.884.973
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.720.384
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.488.109.019
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|GARAN
|10,10
|1.797.649.757
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,20
|1.666.601.889
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|KARSN
|3,64
|1.057.901.548
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,04
|809.086.448
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,73
|732.861.848
|% -2,15
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4136
|7,4165
|% -0,08
|
|Euro
|9,0949
|9,1101
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,0467
|10,0970
|% 0,12
|
|Frank
|8,4015
|8,4521
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9725
|1,9824
|% 0,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-1,24
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|1,07
|