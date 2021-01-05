***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş 'nin 05/01/2021 tarihli BİAŞ-2-46 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897125BIST