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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.02.2021 17:40



***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Avacert Anadolu Uluslararası Belgelendirme Denetim Teknik Kontrol Eğitim ve Test Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından denetlenmiş,  uygulamakta olduğumuz  Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015  standardına uymakta olduğu  gözlenmiş ve 11.02.2022 yılına kadar  uzatılmıştır. Ekte bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908645


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RODRG 25,54 19.774.944 % 9,99  
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Tam 2.778 2.850 15,98  
Yarım 1.343 1.379 7,74  
Çeyrek 673 689 3,86  
Gümüş.Ons 27,40 27,43 0,09  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,02  
B. Petrol 60,44 60,44 -0,26  
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