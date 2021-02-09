***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 17:40
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Avacert Anadolu Uluslararası Belgelendirme Denetim Teknik Kontrol Eğitim ve Test Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından denetlenmiş, uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 standardına uymakta olduğu gözlenmiş ve 11.02.2022 yılına kadar uzatılmıştır. Ekte bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908645
BIST
18:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
18:057,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
18:058,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
18:05418,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,30
|Açılış
|: 418,76
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ERBOS
|60,50
|130.825.620
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.436.971
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|19.774.944
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.819.128
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|NIBAS
|30,20
|52.568.503
|% -9,31
|
|ROYAL
|3,72
|1.537.210
|% -9,05
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|VERTU
|24,00
|8.279.500
|% -7,62
|
|KOZAL
|137,50
|5.008.018.962
|% 2,31
|
|GARAN
|10,22
|2.422.589.619
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,59
|2.164.505.945
|% -3,72
|
|PETKM
|5,29
|1.553.661.348
|% 1,93
|
|SISE
|7,77
|1.439.771.714
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,59
|2.164.505.945
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,97
|1.066.749.263
|% 1,71
|
|TSKB
|1,81
|539.973.179
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,55
|1.052.319.445
|% -3,01
|
|PETKM
|5,29
|1.553.661.348
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0697
|7,0736
|% 0,01
|
|Euro
|8,5560
|8,5590
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7300
|9,7788
|% 0,35
|
|Frank
|7,8870
|7,9345
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8815
|1,8910
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|13,32
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,43
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,02
|
|B. Petrol
|60,44
|60,44
|-0,26
|