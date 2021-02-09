***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Avacert Anadolu Uluslararası Belgelendirme Denetim Teknik Kontrol Eğitim ve Test Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından denetlenmiş, uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 standardına uymakta olduğu gözlenmiş ve 11.02.2022 yılına kadar uzatılmıştır. Ekte bilgilerinize sunarız.SaygılarımızlaTGS Dış Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908645BIST