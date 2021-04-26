***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş.'nin imalatçı firmaların organik üretimlerine entegre olabilmesi, pazardaki gücünü artırarak müşteri portföyünü genişletmesi ve karlılığını artırması için İOAS kuruluşundan akredite edilmiş GCL İnternational LTD. şirketi tarafından denetimden geçerek Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS), Organik İçerik Standartı (OCS) , Global Geri Dönüşüm Standartı (GRS) , Geri Dönüşüm İçerik Standartı (RCS)İle 23.04.2021 tarihinde belgelendirilmiştir.Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS), organik liflerden yapılan tekstil ürünleri için dünyanın önde gelen işleme standardı olarak kabul edilmektedir. Tüm organik tekstil tedarik zinciri boyunca üst düzey çevresel kriterleri tanımlamakta ve çeşitli sosyal kriterlere uyulmasını zorunlu hale getirmektedir. Global standart birliklerinin uluslararası geçerli ve gerekli kriterleri göz önüne alarak yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan bu sertifikaya sahip ürünler pazarda güvenilir bulunmakta ve ihracatları kolaylaşmaktadır.SaygılarımızlaTGS DIŞ TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930859BIST