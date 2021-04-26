***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 13:34
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş.'nin imalatçı firmaların organik üretimlerine entegre olabilmesi, pazardaki gücünü artırarak müşteri portföyünü genişletmesi ve karlılığını artırması için İOAS kuruluşundan akredite edilmiş GCL İnternational LTD. şirketi tarafından denetimden geçerek Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS), Organik İçerik Standartı (OCS) , Global Geri Dönüşüm Standartı (GRS) , Geri Dönüşüm İçerik Standartı (RCS)
İle 23.04.2021 tarihinde belgelendirilmiştir.
Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS), organik liflerden yapılan tekstil ürünleri için dünyanın önde gelen işleme standardı olarak kabul edilmektedir. Tüm organik tekstil tedarik zinciri boyunca üst düzey çevresel kriterleri tanımlamakta ve çeşitli sosyal kriterlere uyulmasını zorunlu hale getirmektedir. Global standart birliklerinin uluslararası geçerli ve gerekli kriterleri göz önüne alarak yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan bu sertifikaya sahip ürünler pazarda güvenilir bulunmakta ve ihracatları kolaylaşmaktadır.
Saygılarımızla
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930859
BIST
17:541.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 24,12
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:548,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0698
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:5410,0281
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1115
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:54474,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,65
|Açılış
|: 474,61
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TRILC
|40,48
|44.494.075
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.588.961
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.159.485
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.275.100
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.537.051
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|56.067.045
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|92.738.896
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|104.351.947
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|19,21
|1.478.002.620
|% 6,78
|
|THYAO
|11,67
|1.061.446.521
|% 3,55
|
|GWIND
|5,64
|1.002.893.250
|% 1,44
|
|GARAN
|7,09
|914.685.459
|% 0,28
|
|PETKM
|6,47
|911.369.601
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,09
|389.328.936
|% 0,48
|
|GWIND
|5,64
|1.002.893.250
|% 1,44
|
|PETKM
|6,47
|911.369.601
|% 2,86
|
|GARAN
|7,09
|914.685.459
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,08
|769.195.487
|% 1,58
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2907
|8,2975
|% -0,85
|
|Euro
|10,0151
|10,0260
|% -1,12
|
|Sterlin
|11,5036
|11,5613
|% -0,67
|
|Frank
|9,0473
|9,1018
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2083
|2,2194
|% -0,74
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,04
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,89
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında