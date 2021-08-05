***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 10:58
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu 02.08.2019 tarih ve 19/34/OKS/0527 numaralı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 04/08/2021 tarih ve 21/34/OKS/0552 numaralı belge ile 04/08/2023 tarihine kadar yenilenmiştir. Söz konusu belge İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden 05/08/2021 tarihinde teslim alınmıştır.
(Onaylanmış Kişi statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara, adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi aracılığıyla, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan bir gümrük statüsüdür.)
Saygılarımızla,
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954918
BIST
12:171.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.418
En Düşük
1.408
12:178,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
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|Açılış
|: 8,5400
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|Önceki Kapanış
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8,5731
En Düşük
8,4628
12:1710,1326
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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10,0325
12:17497,45
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|Açılış
|: 497,45
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498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler12:17
|VBTYZ
|20,90
|4.520.795
|% 10,00
|
|PENTA
|44,36
|16.637.887
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|35.169.350
|% 9,97
|
|ISGSY
|11,73
|61.238.576
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.635.272
|% 9,86
|
|AGYO
|3,18
|46.496.852
|% -9,92
|
|METUR
|4,56
|90.026.145
|% -8,43
|
|EMKEL
|2,81
|53.351.916
|% -5,39
|
|SANFM
|20,52
|5.240.152
|% -4,56
|
|DERIM
|11,08
|4.177.015
|% -4,32
|
|KOZAL
|110,30
|789.844.298
|% 4,06
|
|GARAN
|9,04
|605.893.230
|% -0,66
|
|TUPRS
|97,25
|459.582.029
|% 2,86
|
|KOZAA
|14,33
|267.132.349
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,43
|182.704.809
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,43
|182.704.809
|% -0,82
|
|GARAN
|9,04
|605.893.230
|% -0,66
|
|ODAS
|1,37
|67.607.614
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,37
|55.896.763
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,98
|31.260.817
|% -1,01
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5415
|8,5451
|% 0,83
|
|Euro
|10,1257
|10,1326
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,8577
|11,9172
|% 1,00
|
|Frank
|9,3897
|9,4463
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2715
|2,2829
|% 0,77
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-1,42
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|26,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|27,97
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|13,53
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,77
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,06
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|0,45
|