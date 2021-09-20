***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 yılı sektörel dağılımda ‘'Deri ve Deri Mamulleri'' sektöründe yapmış olduğu ihracat rakamı ile Türkiye 1.si olmuştur. Şirketimiz adına birincilik ödülünü Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü ELVAN tarafından, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali TANRIVERDİ teslim almıştır.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964423BIST