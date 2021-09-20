***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 09:07
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 yılı sektörel dağılımda ‘'Deri ve Deri Mamulleri'' sektöründe yapmış olduğu ihracat rakamı ile Türkiye 1.si olmuştur. Şirketimiz adına birincilik ödülünü Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü ELVAN tarafından, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali TANRIVERDİ teslim almıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964423
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
0
En Düşük
0
17:598,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0665
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
17:5910,2167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0765
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
17:59490,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,38
|Açılış
|: 490,41
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
490,53
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRVGD
|15,88
|6.586.989
|% 27,60
|
|LKMNH
|11,30
|9.447.276
|% 5,67
|
|ISCTR
|5,27
|235.270.301
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,47
|38.187.165
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,27
|235.270.301
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,47
|38.187.165
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|SELVA
|8,32
|28.227.090
|% 0,00
|
|TRILC
|13,87
|81.463.990
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% 0,00
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7112
|8,7133
|% 0,77
|
|Euro
|10,2098
|10,2167
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,8953
|11,9550
|% 0,48
|
|Frank
|9,2987
|9,3547
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3146
|2,3262
|% 0,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-3,78
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,03
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|-0,52
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
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17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında