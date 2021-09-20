***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen ''İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni''nde şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş. '' 2020 yılında yapmış olduğu ihracat rakamı ile Türkiye'de en fazla ihracat yapan firmalar arasında 7. sırada yer alma başarısını göstermiştir. Şirketimiz adına "2020 Türkiye İhracat Yedincisi" ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali TANRIVERDİ teslim almıştır.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964427BIST