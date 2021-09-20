***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 09:08
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen ''İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni''nde şirketimiz TGS DIŞ TİCARET A.Ş. '' 2020 yılında yapmış olduğu ihracat rakamı ile Türkiye'de en fazla ihracat yapan firmalar arasında 7. sırada yer alma başarısını göstermiştir. Şirketimiz adına "2020 Türkiye İhracat Yedincisi" ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali TANRIVERDİ teslim almıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964427
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0508
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,6976
En Düşük
8,6297
17:5910,2180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0778
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2180
En Düşük
10,1186
17:59488,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 488,32
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
488,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6932
|8,6976
|% 0,59
|
|Euro
|10,1874
|10,2180
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,8590
|11,9185
|% 0,17
|
|Frank
|9,2693
|9,3252
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3065
|2,3180
|% 0,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-4,22
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|-0,38
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında