***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2021 16:38
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, uygulamakta olduğu ISO/ICE 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygunluğu konusunda Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan DSR Uluslararası Gözetim ve Belgelendirme Hizm. Ltd. Şti.' nin yapmış olduğu gözetim denetimlerini başarılı olarak tamamlamış ve belge geçerlilik süresini 19.12.2024 tarihine kadar uzatmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Saygı ile Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982920
BIST
10:222.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,64
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.158
10:2214,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1958
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,6559
En Düşük
14,3636
10:2216,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2528
|Açılış
|: 16,2200
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|Önceki Kapanış
|: 16,0000
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En Düşük
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10:22829,60
En Yüksek
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|: 1,22%
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|Açılış
|: 830,00
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|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
833,48
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler10:22
|TETMT
|275,00
|4.829.877
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|2.565.869
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|12.420.210
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|9.677.470
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|6.564.450
|% 9,96
|
|OYLUM
|7,57
|2.835.669
|% -9,99
|
|ATLAS
|1,37
|1.796.710
|% -5,52
|
|OLMK
|8,99
|364.928
|% -4,87
|
|QUAGR
|13,83
|20.411.798
|% -4,55
|
|ULUSE
|66,95
|258.454
|% -4,43
|
|THYAO
|23,22
|796.887.249
|% 2,83
|
|GARAN
|12,22
|632.541.971
|% 0,49
|
|SISE
|16,15
|541.932.810
|% -2,65
|
|YKBNK
|3,93
|470.033.041
|% 0,77
|
|SASA
|53,15
|359.264.580
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,71
|323.321.380
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,93
|470.033.041
|% 0,77
|
|TSKB
|1,77
|165.280.967
|% 4,12
|
|GARAN
|12,22
|632.541.971
|% 0,49
|
|SKBNK
|1,25
|64.351.242
|% -0,79
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5812
|14,5921
|% 1,36
|
|Euro
|16,4363
|16,4654
|% 1,56
|
|Sterlin
|19,2729
|19,3695
|% 1,56
|
|Frank
|15,7330
|15,8278
|% 1,45
|
|Riyal
|3,8791
|3,8985
|% 1,40
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,76
|
|Altın Gr.
|829
|829
|9,53
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,12
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|-0,98
|