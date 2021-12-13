***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, uygulamakta olduğu ISO/ICE 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygunluğu konusunda Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan DSR Uluslararası Gözetim ve Belgelendirme Hizm. Ltd. Şti.' nin yapmış olduğu gözetim denetimlerini başarılı olarak tamamlamış ve belge geçerlilik süresini 19.12.2024 tarihine kadar uzatmıştır.Kamuoyunun Bilgisine Saygı ile Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982920BIST