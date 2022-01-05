***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını tamamlayıp, Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş denetçi kuruluşun denetimlerini başarı ile geçerek, ülke çapında ISO/IEC 27701 KVYS Belgesini almaya hak kazanmış ilk ve öncü firmalardan olmuştur.Kamu oyunun bilgilerine saygı ile sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988983BIST