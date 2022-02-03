***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin uygulamakta olduğu TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, gözetim için Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş denetçi kuruluşun gözetim ve denetimlerini başarı ile geçtik. Böylece belge periyodumuz 1 şubat 2025'e kadar uzadı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999238BIST