***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.05.2022 tarihinde şirket merkezimizde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz 2022/08 nolu karar gündeminde belirtilen aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.Şirketimizin 25/05/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Levent ÖĞÜLMÜŞ ve Ünal AYDAL kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,1-) Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak TANRIVERDİ ve Çağla POLAT'ın seçilmesine,2-) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin kurumsal yönetim ilkeleri 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği ‘'Denetimden Sorumlu Komite'',‘'Riskin Erken Saptanması Komitesi'',''Kurumsal Yönetim Komitesi''nin oluşturulmasına,a-) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ ve UĞUR KOÇ'un seçilmesine,b-) Denetimden sorumlu komite başkanlığına Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise Ünal AYDAL' ın seçilmelerine,c-) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ'nin seçilmesine,d-) Kurumsal Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,3-) Şirketin günlük işlerinin sevk ve idaresi ile kendisine verilecek diğer görevleri ifa etmek üzere İcra Kurulu oluşturulmasına ve İcra Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ali TANRIVERDİ'nin üyeliklerine Sayın Çağla POLAT, Sayın Burak TANRIVERDİ, Sayın Engin NUKAN, Sayın Nesrin YILDIRIMEK ve Sayın Tansu SİNAĞ'ın seçilmelerine,4-) Genel Müdür olarak Engin NUKAN'ın devam etmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032370BIST