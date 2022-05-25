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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.05.2022 16:24
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     25.05.2022 tarihinde şirket merkezimizde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz 2022/08 nolu karar gündeminde belirtilen aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır. 
Şirketimizin 25/05/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Levent ÖĞÜLMÜŞ ve Ünal AYDAL kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına, 
1-) Şirket  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak  TANRIVERDİ ve Çağla POLAT'ın seçilmesine, 
2-) Sermaye  Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin kurumsal  yönetim ilkeleri 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği ‘'Denetimden Sorumlu  Komite'',‘'Riskin Erken Saptanması Komitesi'',''Kurumsal Yönetim Komitesi''nin  oluşturulmasına, 
     a-) Kurumsal  Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise  Burak TANRIVERDİ ve UĞUR KOÇ'un seçilmesine, 
     b-) Denetimden  sorumlu komite başkanlığına Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise Ünal  AYDAL' ın seçilmelerine, 
     c-) Riskin  Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün  üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ'nin  seçilmesine, 
     d-) Kurumsal  Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret  Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, 
3-) Şirketin  günlük işlerinin sevk ve idaresi ile kendisine verilecek diğer görevleri  ifa etmek üzere  İcra Kurulu  oluşturulmasına ve İcra Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ali TANRIVERDİ'nin üyeliklerine  Sayın Çağla POLAT, Sayın Burak TANRIVERDİ,    Sayın Engin NUKAN, Sayın Nesrin  YILDIRIMEK ve Sayın Tansu SİNAĞ'ın seçilmelerine,
4-) Genel Müdür olarak Engin NUKAN'ın devam etmesine, 
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032370


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