***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 13:30
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Otomotiv Endüstrisi İhracatları Birliği'nin (OİB) 31 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ‘'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni''nde TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033831
BIST
14:572.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 28,30
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:5716,4550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0596
|Açılış
|: 16,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4550
En Düşük
16,3733
14:5717,6589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0372
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:57967,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,86
|Açılış
|: 967,53
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:55
|OZRDN
|12,91
|2.077.040
|% 9,97
|
|PENTA
|493,00
|66.815.021
|% 9,19
|
|IHLGM
|0,77
|28.690.294
|% 8,45
|
|MERCN
|13,92
|18.715.324
|% 6,83
|
|ULUUN
|15,12
|167.836.132
|% 6,25
|
|PSGYO
|13,05
|218.734.089
|% -9,37
|
|ALMAD
|2,85
|2.039.042
|% -4,36
|
|SUNTK
|23,78
|27.165.937
|% -3,88
|
|SUMAS
|69,05
|87.813
|% -3,70
|
|OTTO
|35,52
|209.172
|% -3,48
|
|PSGYO
|13,05
|218.734.089
|% -9,37
|
|ULUUN
|15,12
|167.836.132
|% 6,25
|
|SOKM
|14,00
|141.504.786
|% 4,56
|
|ODAS
|2,78
|137.437.204
|% 1,09
|
|PGSUS
|142,60
|124.356.965
|% -0,07
|
|IHLGM
|0,77
|28.690.294
|% 8,45
|
|PEKGY
|1,18
|22.175.303
|% 1,72
|
|PSGYO
|13,05
|218.734.089
|% -9,37
|
|KLSYN
|2,22
|32.227.101
|% 5,71
|
|FORMT
|1,53
|17.227.868
|% 1,32
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4461
|16,4515
|% 0,34
|
|Euro
|17,6304
|17,6567
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6173
|20,7207
|% 0,01
|
|Frank
|17,0338
|17,1364
|% 0,04
|
|Riyal
|4,3719
|4,3938
|% 0,23
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-7,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.540
|-35,00
|
|Tam
|6.418
|6.577
|-25,24
|
|Yarım
|3.102
|3.182
|-12,21
|
|Çeyrek
|1.556
|1.591
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,52
|
Seans Raporu
14:55
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-
15:10ESCOM
Yüzde 6.17 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 773, 155 adet işlem
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15:09KARTN
Yüzde 8.28 oranında artışla 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 191, 532 adet işlem
-
15:08GESAN
Yüzde 5.17 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 929 adet işlem
-
15:07CEMAS
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 505, 127 adet işlem
-
15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 13 artarak (% 1.03 ) 2, 867