***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 14:28
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) gerçekleştirdiği ''2021 İhracatta Fark Yaratanlar Ödül Töreni''nde 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamı ile TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073270
BIST
14:353.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 22,10
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.931
En Düşük
3.888
14:3518,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
14:3518,1363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0718
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1060
14:35972,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 972,47
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler14:31
|KTSKR
|44,90
|112.585.626
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|145.276.717
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|40.882.087
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|240.632.271
|% 10,00
|
|AKMGY
|69,90
|8.577.600
|% 9,99
|
|ETILR
|8,80
|67.300.804
|% -5,17
|
|OZGYO
|3,63
|68.551.698
|% -3,71
|
|NTGAZ
|29,16
|62.552.262
|% -3,64
|
|MZHLD
|117,50
|75.483.933
|% -3,45
|
|SNKRN
|17,76
|1.248.632
|% -3,27
|
|THYAO
|98,45
|3.458.022.239
|% -0,61
|
|TUPRS
|372,60
|1.882.739.761
|% 1,20
|
|SASA
|89,20
|1.545.668.474
|% 4,63
|
|SISE
|31,52
|1.444.390.434
|% 0,51
|
|EKGYO
|4,63
|1.402.017.561
|% 2,89
|
|EKGYO
|4,63
|1.402.017.561
|% 2,89
|
|TSKB
|2,86
|605.850.683
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,96
|324.503.045
|% 2,62
|
|ISGYO
|7,29
|1.022.225.586
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,65
|1.377.692.222
|% -0,41
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5961
|18,6053
|% -0,01
|
|Euro
|18,1321
|18,1384
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,6496
|20,7532
|% -0,86
|
|Frank
|18,3299
|18,4403
|% -0,69
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,08
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.626
|-1,65
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|-63,00
|
|Tam
|6.585
|6.691
|-18,00
|
|Yarım
|3.209
|3.271
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,85
|92,85
|0,47
|
Seans Raporu
14:31
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14:46KMPUR
Yüzde 5.58 oranında artışla 91.80 lira fiyatla işlem gören hissede 945, 610 adet işlem
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14:45CEMAS
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 547, 091 adet işlem
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14:44XU100
Endeks 3, 920 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 40, 380.00 milyon TL de
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14:44BLCYT
Yüzde 9.44 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 028 adet işlem
-
14:43IDGYO
Yüzde 6.79 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 139, 996 adet işlem