***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) gerçekleştirdiği ''2021 İhracatta Fark Yaratanlar Ödül Töreni''nde 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamı ile TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073270BIST