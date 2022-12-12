***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, uygulamakta olduğu ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi standardına uygunluğu konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan DSR Uluslararası Gözetim ve Belgelendirme Hizm. Ltd. Şti. ‘ nin yapmış olduğu gözetim denetimlerini başarılı olarak tamamlamış ve sertifika geçerlilik tarihi 11.12.2023 yılına kadar uzatılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086634BIST