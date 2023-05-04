***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2023 16:05
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak Levent ÖĞÜLMÜŞ ve Ünal AYDAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ekte kamuoyuna sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146815
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BIST En Aktif Hisseler17:05
|KGYO
|42,24
|12.028.642
|% 10,00
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|ISBTR
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|192.500
|% 10,00
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|ASTOR
|45,20
|1.545.506.111
|% 9,98
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|ULUUN
|24,04
|63.587.044
|% 9,97
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|BRSAN
|111,40
|257.416.964
|% 9,97
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|SAMAT
|21,10
|51.090.402
|% -9,98
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|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
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|PAMEL
|169,60
|38.403.836
|% -5,78
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|ULAS
|15,15
|7.080.025
|% -5,78
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|BRISA
|41,22
|57.924.078
|% -4,45
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|EUPWR
|78,85
|3.529.082.259
|% 0,51
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|THYAO
|128,70
|3.355.387.169
|% -0,39
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|KOZAL
|16,73
|2.943.720.672
|% 2,26
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|EREGL
|31,14
|1.952.928.522
|% -0,51
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|TUPRS
|67,45
|1.725.660.774
|% -2,25
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|KOZAL
|16,73
|2.943.720.672
|% 2,26
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|EKGYO
|5,50
|711.483.658
|% -0,54
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|ISCTR
|10,61
|1.094.367.801
|% 0,09
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|YKBNK
|9,34
|640.136.366
|% -0,64
|
|EREGL
|31,14
|1.952.928.522
|% -0,51
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|17:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|19,4820
|19,4872
|% 0,10
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|Euro
|21,4576
|21,4742
|% -0,27
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|Sterlin
|24,4253
|24,5478
|% 0,22
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|Frank
|21,8786
|22,0104
|% -0,12
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|Riyal
|5,1805
|5,2065
|% 0,15
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|17:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|2.043
|2.043
|4,00
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|Altın Gr.
|1.277
|1.278
|2,11
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|Cumhuriyet
|9.157
|9.295
|68,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
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|Yarım
|4.513
|4.610
|-5,00
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|Çeyrek
|2.256
|2.298
|-17,00
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|Gümüş.Ons
|25,67
|25,69
|0,10
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|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|0,06
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|B. Petrol
|72,29
|72,29
|-0,04
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