***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak Levent ÖĞÜLMÜŞ ve Ünal AYDAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ekte kamuoyuna sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146815BIST