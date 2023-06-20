***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2023 15:17
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ihracatçı firmalarımızın organik üretimlerine entegre olabilmesi, pazardaki gücünü artırarak müşteri portföyünü genişletmesi ve karlılığını artırması için İOAS kuruluşundan akredite edilmiş GCL İnternational LTD. şirketi tarafından denetimden geçerek Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS), Organik İçerik Standartı (OCS) , Global Geri Dönüşüm Standartı (GRS) , Geri Dönüşüm İçerik Standartı (RCS) ile belgelendirilmiştir.
Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS), organik liflerden yapılan tekstil ürünleri için dünyanın önde gelen işleme standardı olarak kabul edilmektedir. Tüm organik tekstil tedarik zinciri boyunca üst düzey çevresel kriterleri tanımlamakta ve çeşitli sosyal kriterlere uyulmasını zorunlu hale getirmektedir. Global standart birliklerinin uluslararası geçerli ve gerekli kriterleri göz önüne alarak yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan bu sertifikaya sahip ürünler pazarda güvenilir bulunmakta ve ihracatları kolaylaşmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160432
BIST
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16:415.231
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -37,89
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:4123,5637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0111
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:4125,7327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0203
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:411.464,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -16,40
|Açılış
|: 1.464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.464,47
BIST En Aktif Hisseler16:39
|PRKME
|19,14
|198.502.917
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|107.978.750
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.561.545
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|22.268.101
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|40.637.634
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|325.159.402
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|39.195.339
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|156.365.472
|% -9,93
|
|SRVGY
|204,70
|117.225.587
|% -9,90
|
|PASEU
|33,36
|2.712.507.615
|% -8,80
|
|THYAO
|171,60
|5.128.523.258
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,45
|3.809.035.578
|% 2,13
|
|AKBNK
|18,91
|3.132.032.916
|% 2,16
|
|PASEU
|33,36
|2.712.507.615
|% -8,80
|
|SASA
|53,30
|2.106.592.539
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,45
|3.809.035.578
|% 2,13
|
|AKBNK
|18,91
|3.132.032.916
|% 2,16
|
|ISCTR
|13,17
|2.073.866.699
|% 2,25
|
|SKBNK
|2,49
|314.848.270
|% 2,89
|
|EKGYO
|6,64
|723.420.090
|% -2,06
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5577
|23,5639
|% -0,05
|
|Euro
|25,7227
|25,7333
|% -0,08
|
|Sterlin
|29,9398
|30,0900
|% -0,55
|
|Frank
|26,1503
|26,3078
|% -0,39
|
|Riyal
|6,2643
|6,2957
|% -0,20
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-16,60
|
|Altın Gr.
|1.469
|1.469
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|9.655
|9.801
|-59,00
|
|Tam
|9.605
|9.850
|-75,57
|
|Yarım
|4.708
|4.786
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.354
|2.393
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|17,65
|17,67
|-0,54
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-0,66
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, YKBNK, ISCTR
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 11 kaybederek (% -0.49 ) 4, 726
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, SONME, BURCE, FORTE, DAGHL, AYCES, VAKFN, AVHOL, EMNIS, LUKSK
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS, YAPRK, BMSTL
-
16:54
EGPRO, VKFYO, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında