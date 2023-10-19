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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2023 13:09
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ŞİRKET'in paylarında oluşabilecek likidite sorununun yatırımcıları olumsuz yönde etkilememesi ve kurumsal yatırımcı ilgisini artırmak için TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Likidite Sağlayıcısı ve Likidite Sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirecek münhasır yatırım kuruluşu olarak "Piramit Menkul Kıymetler A.Ş." tayin edilmesine, likidite sağlayıcılığı hizmeti için gerekli olan nakit fon tutarının şirketimizce karşılanmasına,
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Borsa İstanbul Pay piyasasında likidite işlemlerine Borsa İstanbul A.Ş.'nin iznini takiben başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Likidite sağlayıcılık faaliyeti, kapsam dahilindeki sermaye piyasası araçlarının likiditesini, dolayısıyla bu araçların işlem görme kabiliyetini artırmaya yönelik isteğe bağlı bir faaliyet olup, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir faaliyet değildir.
Likidite sağlayıcı, görevlendirildiği sermaye piyasası aracında kendi namına Şirketimiz hesabına alım /satım emirleri ileterek, gerekli gördüğü zamanlarda likiditeye katkı sağlayacaktır.
Likidite sağlayıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği işlem miktarını, hacmini ve işlemleri pay bazında alış ve satış olarak, iki haftada bir izleyen haftanın en geç ikinci işlem günü mevzuatta belirlenen formata uygun olarak KAP'ta ilan edecektir.
Saygılarımızla,
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207676


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Cumhuriyet 12.128 12.311 -33,00  
Tam 11.881 11.960 -35,00  
Yarım 5.959 6.005 -16,00  
Çeyrek 2.970 3.002 -8,00  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 0,07  
Gümüş Gr. 20,62 20,64 0,08  
B. Petrol 90,03 90,03 -1,47  
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