***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTGS Dış Ticaret A.Ş. olarak tüm çalışmalarımızı kalite temelinde, çevreye saygılı ve müşteri memnuniyetini esas alan bir anlayışla yürütüyoruz. İş ortağımız olan firmaların verilerinin gizliliğine saygı ve bilgi güvenliğinin korunması da temel ilkelerimizden birini oluşturuyor. Bağımsız kuruluşların denetim ve gözetiminin ardından TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet ve Şikâyet Yönetim Sistemi belgelerimiz yenilenerek gecerlilik tarihleri 1 yıl uzatılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252765BIST