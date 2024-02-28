***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2024 18:00
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGS Dış Ticaret A.Ş. olarak tüm çalışmalarımızı kalite temelinde, çevreye saygılı ve müşteri memnuniyetini esas alan bir anlayışla yürütüyoruz. İş ortağımız olan firmaların verilerinin gizliliğine saygı ve bilgi güvenliğinin korunması da temel ilkelerimizden birini oluşturuyor. Bağımsız kuruluşların denetim ve gözetiminin ardından TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet ve Şikâyet Yönetim Sistemi belgelerimiz yenilenerek gecerlilik tarihleri 1 yıl uzatılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252765
BIST
'
18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0501
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0257
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.036,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,87
|Açılış
|: 2.036,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.352.001
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.192.844
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.753.532
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.510.715
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.668.944.355
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.692.017.601
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.817.578
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.198.247
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.287.123
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1864
|31,1938
|% 0,16
|
|Euro
|33,8270
|33,8342
|% 0,08
|
|Sterlin
|39,3374
|39,5347
|% -0,09
|
|Frank
|35,2916
|35,5042
|% 0,06
|
|Riyal
|8,2908
|8,3324
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|879,18
|880,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,53
|932,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,09
|2.033,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ASELS, AKBNK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC