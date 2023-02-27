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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.02.2023 18:15
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla,
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu 27.02.2023 tarihinde
1.Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde geri alım işlemlerine başlanmasına,
2.Pay geri alım programının azami 2 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
3.Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 1.000.000 adet olarak belirlenmesine,
4.Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 30.000.000 TL olarak belirlenmesine,
5.İlke kararı çerçevesinde geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına,
6.Yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketimiz 2014 yılında geri alım programı açıklamış ve bu kapsamda toplam 1.001.216,64 TL'ye 200.000 adet lotun geri alımını gerçekleştirmiştir. 27.12.2018 tarihinde %100 bedelsiz sermaye artırımı ile 400.000 adet lota ulaşmıştır. Söz konusu paylar satılmamış olup, halen Şirketimiz portföyünde yer almaktadır. 400.000 adet lotun sermayeye oranı %2.67 oranına yakındır.
Kamuoyuna saygı ile duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117220


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