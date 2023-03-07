***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Günlük hisse geri alım bildirimi.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TGS DIŞ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TGS DIŞ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2 yılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 07.03.2023 104.554 0,6 18,37 -Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 07.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 18.01 – 18.72 TL aralığından (pay başına ağırlıklı ortalama 18.37 TL) toplam 104.554 TL nominal değerli TGSAS hissesi geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte 07.02.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 504.554 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3.36'ya ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121213BIST