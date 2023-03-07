Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

07.03.2023 18:34
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Günlük hisse geri alım bildirimi.

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 07.03.2023 104.554 0,6 18,37 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 07.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 18.01 – 18.72 TL aralığından (pay başına ağırlıklı ortalama 18.37 TL) toplam 104.554 TL nominal değerli TGSAS hissesi geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte 07.02.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 504.554 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3.36'ya ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121213


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.382
Değişim :  -0,19% |  -10,41
Açılış :  5.439  
Önceki Kapanış :  5.392  
En Yüksek
5.498 En Düşük
5.377
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BLCYT 14,85 93.555.680 % 10,00  
GRNYO 4,40 8.958.192 % 10,00  
SEGYO 2,53 187.583.899 % 10,00  
SOKE 15,62 495.085.254 % 10,00  
MNDRS 8,81 17.650.932 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9165 18,9340 % 0,20  
Euro 19,9721 19,9777 % -0,97  
Sterlin 22,3195 22,4315 % -1,43  
Frank 20,0142 20,1348 % -0,90  
Riyal 5,0260 5,0512 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -31,45  
Altın Gr. 1.104 1.104 -17,78  
Cumhuriyet 7.554 7.668 -47,00  
Tam 7.514 7.587 -92,00  
Yarım 3.671 3.713 -44,00  
Çeyrek 1.835 1.856 -23,00  
Gümüş.Ons 20,04 20,06 -0,98  
Gümüş Gr. 12,19 12,21 -0,57  
B. Petrol 83,11 83,11 -3,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru