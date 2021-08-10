***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımı ile ilgili SPK Başvuru sonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 15.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028 1.200.000 1.200.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028 NâmaB Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 13.800.000 13.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 15.000.000 15.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra arta kalan paylar borsa birincil piyasada satılacak, satılamayan paylar yönetim kurulu başkanı tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL artışla 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 10.08.2021 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-9604 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumsuz karşılandığı bildirilmiş olup, sermaye artırımı onaylanmamıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarızSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956971BIST