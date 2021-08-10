Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2021 17:39



***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımı ile ilgili SPK Başvuru sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 15.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028 1.200.000 1.200.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028 Nâma
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 13.800.000 13.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 15.000.000 15.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra arta kalan paylar borsa birincil piyasada satılacak, satılamayan paylar yönetim kurulu başkanı tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL artışla 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 10.08.2021 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-9604 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumsuz karşılandığı bildirilmiş olup, sermaye artırımı onaylanmamıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956971


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.437
Değişim :  0,34% |  4,85
Açılış :  1.430  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.442 En Düşük
1.426
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 4,29 281.028.771 % 10,00  
GENIL 15,73 1.123.268.031 % 10,00  
KARYE 11,88 104.924.755 % 10,00  
RODRG 17,84 2.042.983 % 9,99  
SELGD 6,17 20.795.945 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6106 8,6161 % -0,26  
Euro 10,1006 10,1066 % -0,54  
Sterlin 11,8886 11,9482 % -0,26  
Frank 9,3013 9,3573 % -0,41  
Riyal 2,2904 2,3019 % -0,21  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 -2,39  
Altın Gr. 478 478 -2,18  
Cumhuriyet 3.170 3.218 -39,00  
Tam 3.155 3.235 -35,66  
Yarım 1.525 1.565 -17,25  
Çeyrek 765 782 -8,63  
Gümüş.Ons 23,36 23,39 -0,07  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,03  
B. Petrol 71,06 71,06 2,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru