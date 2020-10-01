***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 6.48 A-B Bağımsız Üye DeğilBURAK TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 22.06 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal yönetim komitesi/ Aday gösterme komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesiENGİN NUKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.05.2013 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.05.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759206 Değerlendirildi Hayır Kurumsal yönetim komitesi/ Aday gösterme komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesiEBUBEKİR DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759206 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesiÇAĞLA POLAT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 30.04.2019 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı Evet 23.64 A-B Bağımsız Üye Değil HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ TANRIVERDİ Genel Müdür Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877677BIST