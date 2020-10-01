***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2020 10:33
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 6.48 A-B Bağımsız Üye Değil
BURAK TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 22.06 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal yönetim komitesi/ Aday gösterme komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesi
ENGİN NUKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.05.2013 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.05.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759206 Değerlendirildi Hayır Kurumsal yönetim komitesi/ Aday gösterme komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesi
EBUBEKİR DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759206 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesi
ÇAĞLA POLAT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 30.04.2019 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı Evet 23.64 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ TANRIVERDİ Genel Müdür Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877677
BIST
10:401.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:407,7061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:409,0426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0136
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:40469,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,02
|Açılış
|: 468,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:40
|KENT
|367,50
|825.038
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|30.332.091
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|90.902.531
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.774.007
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|548.798.594
|% -3,01
|
|ASELS
|19,70
|414.005.644
|% 1,97
|
|GARAN
|7,15
|342.313.717
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,38
|161.912.244
|% -0,29
|
|GUBRF
|33,06
|153.418.172
|% 2,93
|
|SISE
|7,10
|548.798.594
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,38
|161.912.244
|% -0,29
|
|GARAN
|7,15
|342.313.717
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,15
|84.753.312
|% 0,94
|
|ODAS
|2,83
|105.049.877
|% -0,35
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6992
|7,7061
|% -0,20
|
|Euro
|9,0339
|9,0426
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9165
|9,9662
|% -0,10
|
|Frank
|8,3292
|8,3794
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0458
|2,0561
|% -0,08
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|11,67
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,25
|
Seans Raporu
10:40
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-
10:49MERKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 554, 716 adet işlem
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10:48YONGA
Yüzde 9.95 oranında artışla 40.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 297 adet işlem
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 01 artarak (% 0.47 ) 1, 290
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10:47
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KENT, ISBIR
-
10:47XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 3, 184.00 milyon TL de