***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yok Hayır 6.48 A-B Bağımsız Üye Değil YokBURAK TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yok Hayır 22.06 A-B Bağımsız Üye Değil Kurumsal yönetim komitesi/ Denetim komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesi / Aday gösterme komitesiÇAĞLA POLAT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı/ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yok Evet 23.64 A-B Bağımsız Üye Değil YokEBUBEKİR DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Yok Hayır 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759206 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesiLEVENT ÖĞÜLMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.06.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/943515 Değerlendirildi Hayır Kurumsal yönetim komitesi/ Denetim komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesi / Aday gösterme komitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ TANRIVERDİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943519BIST