***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2021 13:11
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yok Hayır 6.48 A-B Bağımsız Üye Değil Yok
BURAK TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yok Hayır 22.06 A-B Bağımsız Üye Değil Kurumsal yönetim komitesi/ Denetim komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesi / Aday gösterme komitesi
ÇAĞLA POLAT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı/ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yok Evet 23.64 A-B Bağımsız Üye Değil Yok
EBUBEKİR DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Yok Hayır 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759206 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesi
LEVENT ÖĞÜLMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.06.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/943515 Değerlendirildi Hayır Kurumsal yönetim komitesi/ Denetim komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesi / Aday gösterme komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ TANRIVERDİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943519
BIST
15:471.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
15:478,7065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0635
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
15:4710,3603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0968
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
15:47496,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -6,03
|Açılış
|: 496,78
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TKURU
|168,40
|5.421.708
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.276.398
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.611.547
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|83.495.683
|% 9,93
|
|EUYO
|4,22
|2.751.044
|% 9,90
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,75
|843.421.012
|% -8,29
|
|BJKAS
|6,40
|164.081.311
|% -6,57
|
|YAPRK
|27,24
|2.473.077
|% -6,39
|
|AYCES
|72,65
|3.266.997
|% -6,38
|
|THYAO
|14,83
|1.275.029.448
|% 1,64
|
|BOBET
|5,75
|843.421.012
|% -8,29
|
|GARAN
|8,31
|644.740.953
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,17
|427.171.017
|% 1,88
|
|FENER
|39,26
|395.729.231
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,17
|427.171.017
|% 1,88
|
|BOBET
|5,75
|843.421.012
|% -8,29
|
|YKBNK
|2,18
|275.976.649
|% 0,93
|
|THYAO
|14,83
|1.275.029.448
|% 1,64
|
|GARAN
|8,31
|644.740.953
|% 1,47
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7055
|8,7065
|% -0,72
|
|Euro
|10,3563
|10,3603
|% -0,93
|
|Sterlin
|12,0529
|12,1134
|% -1,07
|
|Frank
|9,4184
|9,4751
|% -1,02
|
|Riyal
|2,3147
|2,3263
|% -0,72
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-6,13
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-25,00
|
|Tam
|3.275
|3.359
|-30,16
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|-14,59
|
|Çeyrek
|794
|812
|-7,30
|
Seans Raporu
15:47
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16:00VAKFN
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 255, 788 adet işlem
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15:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 9, 479.00 milyon TL de
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15:59KNFRT
Yüzde 4.87 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 444 adet işlem
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15:58EUHOL
Yüzde 5.18 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 425, 396 adet işlem
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15:57KUTPO
Yüzde 5.24 oranında artışla 43.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 879, 420 adet işlem