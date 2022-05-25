***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUĞUR KOÇ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 29.06.2018 0 212 644 58 58 ugur@tgsas.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI - SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- 703301-213757ENGİN NUKAN GENEL MÜDÜR 21.06.2021 0212 644 58 58 engin@tgsas.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yok Hayır 6.48 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır YokBURAK TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği - Denetim Kurulu Üyesi Hayır 15.85 A-B Bağımsız Üye Değil Kurumsal yönetim komitesi/ Denetim komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesi / Aday gösterme komitesiÇAĞLA POLAT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yok Evet 20.34 A-B Bağımsız Üye Değil YokLEVENT ÖĞÜLMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.06.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1032406 Değerlendirildi Hayır Kurumsal yönetim komitesi/ Denetim komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesi / Aday gösterme komitesiÜNAL AYDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1032406 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032445BIST