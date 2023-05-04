***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.05.2023 17:14
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yok Hayır 6.48 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır Yok
BURAK TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi 29.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği - Denetim Kurulu Üyesi Hayır 15.85 A-B Bağımsız Üye Değil Kurumsal yönetim komitesi/ Denetim komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesi / Aday gösterme komitesi
ÇAĞLA POLAT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yok Evet 20.34 A-B Bağımsız Üye Değil Yok
LEVENT ÖĞÜLMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.06.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146815 Değerlendirildi Hayır Kurumsal yönetim komitesi/ Denetim komitesi / Riskin erken saptanması komitesi / Ücret komitesi / Aday gösterme komitesi
ÜNAL AYDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146815 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146886
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,62
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0199
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
18:0521,5157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0171
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4098
18:051.286,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.286,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ASTOR
|45,20
|1.566.539.027
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4806
|19,4882
|% 0,10
|
|Euro
|21,4696
|21,5157
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,4512
|24,5738
|% 0,32
|
|Frank
|21,9263
|22,0584
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1803
|5,2063
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.054
|2.054
|14,78
|
|Altın Gr.
|1.285
|1.285
|9,63
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.519
|4.631
|16,00
|
|Çeyrek
|2.259
|2.309
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|0,22
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
-
17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem