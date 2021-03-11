***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2021Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2021Karar Sayısı01Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa) 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait finansal tablo, faaliyet raporu, kurumsal yönetim uyum raporu (URF), kurumsal yönetim bilgi formunun (KYBF) tarafımızca incelendiğini,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Yönetim Kurulu Başkanı : Ali TANRIVERDİYönetim Kurulu Bşk.Yrd. : Burak TANRIVERDİYönetim Kurulu Bşk.Yrd. : Çağla POLATYönetim Kurulu Üyesi : Mustafa ÖZÇINARYönetim Kurulu Üyesi : Abubekir DOĞANYönetim Kurulu Üyesi : Engin NUKANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917389BIST