***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/05/2022Karar Sayısı07Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı2022 1.3 Aylık dönem için Sorumluluk Beyanı ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028526BIST