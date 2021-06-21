Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

21.06.2021 13:48



***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugün şirket merkezimizde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.
Şirketimizin 21/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Levent ÖĞÜLMÜŞ ve Abubekir DOĞAN kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,
1. Şirket  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak  TANRIVERDİ ve Çağla POLAT'ın seçilmesine
2. Sermaye  Piyasası Kurulu (SPK) Seri IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin  belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğinde yer alan esaslar  çerçevesinde
Kurumsal  Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise  Burak TANRIVERDİ ve UĞUR KOÇ'un seçilmesine, Denetimden  sorumlu komite başkanlığına Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise  Abubekir DOĞAN' ın seçilmelerine, Riskin  Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün  üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ'nin  seçilmesine, Kurumsal  Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret  Komitesi görevlerini de yerine getirmesine
3. Şirketin  günlük işlerinin sevk ve idaresi ile kendisine verilecek diğer görevleri  ifa etmek üzere  İcra Kurulu  oluşturulmasına ve İcra Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ali TANRIVERDİ'nin üyeliklerine  Sayın Çağla POLAT, Sayın Burak TANRIVERDİ, Sayın Engin NUKAN, Sayın Nesrin  YILDIRIMEK ve Sayın Tansu SİNAĞ'ın seçilmelerine,
4. Sayın  Ali TANRIVERDİ'nin İcra Kurulu Başkanı olması sebebi ile boşalan  Genel Müdürlük görevine Engin NUKAN'ın  atanmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943348


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:231.408
Değişim :  0,68% |  9,49
Açılış :  1.403  
Önceki Kapanış :  1.399  
En Yüksek
1.411 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler15:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 10,57 149.444.679 % 9,99  
TKURU 168,40 5.195.884 % 9,99  
OZBAL 11,13 21.270.589 % 9,98  
ISGSY 10,29 34.573.464 % 9,94  
EUYO 4,22 2.730.071 % 9,90  
daha fazla
15:23 Alış Satış %  
Dolar 8,7044 8,7063 % -0,73  
Euro 10,3492 10,3556 % -0,97  
Sterlin 12,0562 12,1167 % -1,04  
Frank 9,4175 9,4742 % -1,03  
Riyal 2,3124 2,3240 % -0,82  
daha fazla
15:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 -5,54  
Altın Gr. 498 498 -4,80  
Cumhuriyet 3.301 3.351 -21,00  
Tam 3.282 3.366 -22,80  
Yarım 1.586 1.628 -11,03  
Çeyrek 796 814 -5,52  
Gümüş.Ons 25,83 25,86 -0,11  
Gümüş Gr. 7,25 7,25 -0,07  
B. Petrol 74,47 74,47 -0,43  
Seans Raporu 15:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru