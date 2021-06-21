***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün şirket merkezimizde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.Şirketimizin 21/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Levent ÖĞÜLMÜŞ ve Abubekir DOĞAN kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak TANRIVERDİ ve Çağla POLAT'ın seçilmesine2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğinde yer alan esaslar çerçevesindeKurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ ve UĞUR KOÇ'un seçilmesine, Denetimden sorumlu komite başkanlığına Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise Abubekir DOĞAN' ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ'nin seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine3. Şirketin günlük işlerinin sevk ve idaresi ile kendisine verilecek diğer görevleri ifa etmek üzere İcra Kurulu oluşturulmasına ve İcra Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ali TANRIVERDİ'nin üyeliklerine Sayın Çağla POLAT, Sayın Burak TANRIVERDİ, Sayın Engin NUKAN, Sayın Nesrin YILDIRIMEK ve Sayın Tansu SİNAĞ'ın seçilmelerine,4. Sayın Ali TANRIVERDİ'nin İcra Kurulu Başkanı olması sebebi ile boşalan Genel Müdürlük görevine Engin NUKAN'ın atanmasınaoybirliği ile karar verilmiştir.SaygılarımızlaTGS DIŞ TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943348BIST