***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -8.678 0 -895 0 4.346 -939.383 0 0 0 0 71.085 -873.525 2.369 -871.156Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 3.887 0 0 0 0 0 0 0 0 39.185 3.684.642 -3.684.642 43.072 384 43.456Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.728.887 -2.728.887 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.728.887 -2.728.887 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 978.974 3.081.578 -139.318 51.190 0 2.276 -1.376.369 0 0 28.646.026 2.079.987 71.085 41.685.068 266.133 41.951.201Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 1.179.142 3.668.274 -473.446 49.645 0 -136.454 -1.959.713 0 0 29.367.837 1.908.792 1.835.971 43.729.687 281.684 44.011.371TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.815.863 0 1.179.142 3.668.274 -473.446 49.645 0 -136.454 -1.959.713 0 0 29.367.837 1.908.792 1.835.971 43.729.687 281.684 44.011.371Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -5.623 -2.668 0 4.698 4.247.017 0 0 0 0 2.234.370 6.477.794 224 6.478.018Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.495.345 10.904.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.400.338 0 13.400.338İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 7.454 0 0 0 0 0 77.496 1.807.772 -1.835.971 56.751 121.066 177.817Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.606.963 -1.606.963 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.606.963 -1.606.963 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.969.121 16.720.856 0 1.186.596 3.662.651 -473.446 46.977 0 -131.756 2.287.304 0 0 31.052.296 2.109.601 2.234.370 63.664.570 402.974 64.067.544Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER173.975.087 284.389.662 458.364.749 177.033.710 274.567.982 451.601.692GARANTİ VE KEFALETLER1 101.352.394 125.894.244 227.246.638 81.865.909 113.439.756 195.305.665Teminat Mektupları86.370.067 104.022.117 190.392.184 71.263.082 95.656.326 166.919.408Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler4.439.122 10.638.265 15.077.387 4.022.784 9.819.863 13.842.647Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler260.008 20.595.177 20.855.185 188.413 18.996.368 19.184.781Diğer Teminat Mektupları81.670.937 72.788.675 154.459.612 67.051.885 66.840.095 133.891.980Banka Kredileri3.415.583 11.569.840 14.985.423 1.079.481 10.501.763 11.581.244İthalat Kabul Kredileri0 431.014 431.014 0 272.303 272.303Diğer Banka Kabulleri3.415.583 11.138.826 14.554.409 1.079.481 10.229.460 11.308.941Akreditifler8.150 10.236.086 10.244.236 22.275 7.111.154 7.133.429Belgeli Akreditifler8.150 10.236.086 10.244.236 22.275 7.111.154 7.133.429Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden11.558.594 66.201 11.624.795 9.501.071 170.513 9.671.584Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER42.552.332 16.996.177 59.548.509 38.457.173 17.199.370 55.656.543Cayılamaz Taahhütler1 41.057.303 7.184.163 48.241.466 37.152.475 7.892.295 45.044.770Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri893.675 4.969.192 5.862.867 3.206.791 5.837.543 9.044.334Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri6.665.585 1.468.200 8.133.785 5.086.550 1.315.230 6.401.780Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3 8.139.702 0 8.139.702 6.146.359 0 6.146.359İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri94.915 0 94.915 106.220 0 106.220Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri19.554.734 205.385 19.760.119 17.272.727 192.393 17.465.120Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri24.655 0 24.655 27.584 0 27.584Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.684.037 541.386 6.225.423 5.306.244 547.129 5.853.373Cayılabilir Taahhütler1.495.029 9.812.014 11.307.043 1.304.698 9.307.075 10.611.773Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 4.500.035 4.500.035 0 4.340.194 4.340.194Diğer Cayılabilir Taahhütler1.495.029 5.311.979 6.807.008 1.304.698 4.966.881 6.271.579TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 30.070.361 141.499.241 171.569.602 56.710.628 143.928.856 200.639.484Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler30.070.361 141.499.241 171.569.602 56.710.628 143.928.856 200.639.484Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri863.772 13.697.574 14.561.346 1.524.482 14.931.282 16.455.764Vadeli Döviz Alım İşlemleri561.182 9.781.306 10.342.488 770.538 9.871.952 10.642.490Vadeli Döviz Satım İşlemleri302.590 3.916.268 4.218.858 753.944 5.059.330 5.813.274Para ve Faiz Swap İşlemleri28.451.281 91.272.941 119.724.222 54.300.111 94.460.632 148.760.743Swap Para Alım İşlemleri0 25.089.407 25.089.407 0 45.197.519 45.197.519Swap Para Satım İşlemleri28.131.281 19.412.413 47.543.694 53.790.111 5.796.883 59.586.994Swap Faiz Alım İşlemleri160.000 23.385.560 23.545.560 255.000 21.733.115 21.988.115Swap Faiz Satım İşlemleri160.000 23.385.561 23.545.561 255.000 21.733.115 21.988.115Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları487.340 5.813.165 6.300.505 885.958 3.591.388 4.477.346Para Alım Opsiyonları243.916 2.906.326 3.150.242 442.917 1.795.760 2.238.677Para Satım Opsiyonları243.424 2.906.839 3.150.263 443.041 1.795.628 2.238.669Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri253.223 219.132 472.355 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 219.132 219.132 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri253.223 0 253.223 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer14.745 30.496.429 30.511.174 77 30.945.554 30.945.631EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.976.730.448 937.282.387 2.914.012.835 1.741.759.115 862.522.036 2.604.281.151EMANET KIYMETLER838.721.980 107.026.672 945.748.652 715.432.584 96.026.233 811.458.817Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler153.766.763 6.937.969 160.704.732 140.142.055 5.684.265 145.826.320Tahsile Alınan Çekler39.453.642 70.777.170 110.230.812 35.411.665 63.657.110 99.068.775Tahsile Alınan Ticari Senetler572.048.813 20.304.414 592.353.227 494.230.474 19.077.446 513.307.920Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler966.783 1.815.377 2.782.160 870.991 1.702.098 2.573.089Emanet Kıymet Alanlar72.485.979 7.191.742 79.677.721 44.777.399 5.905.314 50.682.713REHİNLİ KIYMETLER1.138.008.468 830.255.715 1.968.264.183 1.026.326.531 766.495.803 1.792.822.334Menkul Kıymetler10.382.735 1.920.363 12.303.098 9.295.804 2.381.421 11.677.225Teminat Senetleri18.742.093 3.957.098 22.699.191 15.652.676 3.284.084 18.936.760Emtia25.813 0 25.813 25.812 0 25.812Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul876.279.434 613.466.785 1.489.746.219 778.975.982 586.021.434 1.364.997.416Diğer Rehinli Kıymetler189.330.136 130.778.802 320.108.938 171.863.800 112.178.647 284.042.447Rehinli Kıymet Alanlar43.248.257 80.132.667 123.380.924 50.512.457 62.630.217 113.142.674KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.150.705.535 1.221.672.049 3.372.377.584 1.918.792.825 1.137.090.018 3.055.882.843Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.387.205 -5.132.512Alınan Faizler27.066.581 14.065.312Ödenen Faizler-15.494.615 -14.802.288Alınan Temettüler31 23Alınan Ücret ve Komisyonlar2.404.696 898.841Elde Edilen Diğer Kazançlar360.528 1.472.156Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar391.790 509.013Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.603.186 -1.125.130Ödenen Vergiler-139.512 -910.043Diğer-8.599.108 -5.240.396Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-10.332.993 2.509.219Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-531.479 -73.957Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-422.847 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-37.502.793 -7.497.632Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.502.174 -7.584.571Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)13.664.057 8.114.372Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)21.834.206 6.403.089Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-83.765 52.673Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-10.792.546 3.095.245Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-5.945.788 -2.623.293YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-22.040.332 -4.246.390İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-64.994 -57.402Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-192.360 -242.675Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller689.026 451.752Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.394.329 -2.919.066Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.702.604 1.351.170Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-19.381.022 -5.610.737Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.653.355 2.809.463Diğer-52.612 -28.895FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit14.002.063 -4.551.824Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit19.247.012 9.808.465Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-18.576.908 -14.304.149İhraç Edilen Sermaye Araçları13.400.338 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-68.379 -56.140Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.303.147 2.811.360Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-10.680.910 -8.610.147Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar63.534.237 42.711.628Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar52.853.327 34.101.481Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.234.594 73.454DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.243.424 -944.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.291 -9.573Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-6.248 -9.234Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-2.668 -895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler625 556Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar4.251.715 -935.037Yabancı Para Çevrim Farkları4.698 4.346Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri5.329.238 -1.172.627Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.082.221 233.244TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.478.018 -871.156Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)87.558.566 134.211.177 221.769.743 87.010.685 146.698.865 233.709.550Nakit ve Nakit Benzerleri13.093.398 99.457.524 112.550.922 19.878.637 110.657.200 130.535.837Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 12.602.788 93.953.018 106.555.806 19.514.354 106.515.213 126.029.567Bankalar3 515.467 5.505.035 6.020.502 397.656 4.142.797 4.540.453Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 1.001 0 1.001Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-24.857 -529 -25.386 -34.374 -810 -35.184Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 25.759.876 20.780 25.780.656 25.218.576 29.518 25.248.094Devlet Borçlanma Senetleri25.000.384 746 25.001.130 24.928.717 725 24.929.442Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler278.279 20.034 298.313 167.148 28.793 195.941Diğer Finansal Varlıklar481.213 0 481.213 122.711 0 122.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 48.665.979 32.435.583 81.101.562 39.174.606 29.762.118 68.936.724Devlet Borçlanma Senetleri48.081.584 32.052.085 80.133.669 38.593.800 29.416.308 68.010.108Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler58.990 383.498 442.488 56.023 345.810 401.833Diğer Finansal Varlıklar525.405 0 525.405 524.783 0 524.783Türev Finansal Varlıklar2-11 39.313 2.297.290 2.336.603 2.738.866 6.250.029 8.988.895Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı39.313 2.297.290 2.336.603 2.738.866 6.250.029 8.988.895Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)503.125.009 240.094.903 743.219.912 448.197.169 225.983.967 674.181.136Krediler5 426.221.682 178.593.305 604.814.987 389.086.149 168.534.070 557.620.219Kiralama İşlemlerinden Alacaklar10 2.355.649 2.602.810 4.958.459 2.337.332 2.566.281 4.903.613Faktoring Alacakları1.801.349 230.392 2.031.741 1.570.484 184.114 1.754.598İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 97.525.486 59.393.054 156.918.540 77.789.153 55.389.511 133.178.664Devlet Borçlanma Senetleri97.436.281 59.393.054 156.829.335 77.738.630 55.389.511 133.128.141Diğer Finansal Varlıklar89.205 0 89.205 50.523 0 50.523Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-24.779.157 -724.658 -25.503.815 -22.585.949 -690.009 -23.275.958SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)14 1.772 0 1.772 2.481 0 2.481Satış Amaçlı1.772 0 1.772 2.481 0 2.481Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI153.517 1.180.569 1.334.086 87.462 1.108.396 1.195.858İştirakler (Net)7 153.517 1.180.569 1.334.086 87.462 1.108.396 1.195.858Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler21.969 1.180.569 1.202.538 20.907 1.108.396 1.129.303Konsolide Edilmeyenler131.548 0 131.548 66.555 0 66.555Bağlı Ortaklıklar (Net)8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10.665.922 915.454 11.581.376 10.813.557 859.307 11.672.864MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)509.621 165.904 675.525 525.246 154.870 680.116Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer509.621 165.904 675.525 525.246 154.870 680.116YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 1.390.611 7.468 1.398.079 1.357.537 16.280 1.373.817CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 2.013 2.013ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 3.312.083 6.530 3.318.613 223.025 8.018 231.043DİĞER AKTİFLER (Net)15 12.385.748 2.150.123 14.535.871 7.768.396 868.944 8.637.340VARLIKLAR TOPLAMI619.102.849 378.732.128 997.834.977 6 695.689.416 259.451.635 387.977.650 647.429.285ALINAN KREDİLER3 1.009.141 16.779.405 17.788.546 938.425 16.660.140 17.598.565PARA PİYASALARINA BORÇLAR120.701.029 2.830.742 123.531.771 137.390.073 2.644.672 140.034.745İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 8.755.290 0 8.755.290 8.176.772 0 8.176.772Bonolar5.085.445 0 5.085.445 4.890.092 0 4.890.092Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler2.846.522 0 2.846.522 2.579.698 0 2.579.698Tahviller823.323 0 823.323 706.982 0 706.982FONLAR14.525 0 14.525 138.541 0 138.541Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer14.525 0 14.525 138.541 0 138.541GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2-7 196.046 823.765 1.019.811 18.187 2.452.250 2.470.437Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı196.046 823.765 1.019.811 18.187 2.452.250 2.470.437Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ840 0 840 771 1.346 2.117KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 870.012 195.888 1.065.900 867.842 188.993 1.056.835KARŞILIKLAR8 3.435.299 276.317 3.711.616 3.437.997 275.837 3.713.834Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.059.834 25.888 2.085.722 2.272.800 46.666 2.319.466Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 228.426 228.426 0 206.379 206.379Diğer Karşılıklar1.375.465 22.003 1.397.468 1.165.197 22.792 1.187.989CARİ VERGİ BORCU9 7.656.439 11.616 7.668.055 948.351 673 949.024ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 0 2.152 2.152 0 2.152 2.152SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI11 6.021.435 16.633.887 22.655.322 6.051.459 15.591.893 21.643.352Krediler0 16.633.887 16.633.887 0 15.591.893 15.591.893Diğer Borçlanma Araçları6.021.435 0 6.021.435 6.051.459 0 6.051.459DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 48.327.160 3.537.029 51.864.189 41.711.494 2.747.694 44.459.188ÖZKAYNAKLAR12 62.537.304 1.530.240 64.067.544 42.439.742 1.571.629 44.011.371Ödenmiş Sermaye4.969.121 0 4.969.121 2.473.776 0 2.473.776Sermaye Yedekleri17.744.927 162.525 17.907.452 6.844.632 150.373 6.995.005Hisse Senedi İhraç Primleri16.720.856 0 16.720.856 5.815.863 0 5.815.863Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.024.071 162.525 1.186.596 1.028.769 150.373 1.179.142Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.238.472 -2.290 3.236.182 3.244.094 379 3.244.473Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.504.803 -349.255 2.155.548 -1.817.314 -278.853 -2.096.167Kar Yedekleri29.717.962 1.334.334 31.052.296 28.006.515 1.361.322 29.367.837Yasal Yedekler2.781.217 133.811 2.915.028 2.657.665 133.811 2.791.476Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26.889.564 64.369 26.953.933 25.301.669 168.943 25.470.612Diğer Kar Yedekleri47.181 1.136.154 1.183.335 47.181 1.058.568 1.105.749Kar veya Zarar3.972.942 371.029 4.343.971 3.419.585 325.178 3.744.763Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.784.423 325.178 2.109.601 1.689.647 219.145 1.908.792Dönem Net Kâr veya Zararı2.188.519 45.851 2.234.370 1.729.938 106.033 1.835.971Azınlık Payları389.077 13.897 402.974 268.454 13.230 281.684YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI590.922.380 406.912.597 997.834.977 501.571.289 430.114.929 931.686.218Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 26.892.549 15.360.710Kredilerden Alınan Faizler17.034.987 11.345.289Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler948 736Bankalardan Alınan Faizler276.329 206.664Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler21.507 32.800Menkul Değerlerden Alınan Faizler9.214.471 3.562.119Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar9.949 4.815Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.409.533 1.320.396İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler6.794.989 2.236.908Finansal Kiralama Faiz Gelirleri140.458 89.410Diğer Faiz Gelirleri203.849 123.692FAİZ GİDERLERİ (-)2 -17.495.972 -15.375.501Mevduata Verilen Faizler-12.080.054 -10.078.512Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-122.241 -79.664Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.185.205 -4.376.683İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-910.808 -675.305Kiralama Faiz Giderleri-31.763 -23.593Diğer Faiz Giderleri-165.901 -141.744NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ9.396.577 -14.791NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.582.012 836.252Alınan Ücret ve Komisyonlar2.194.568 1.174.204Gayri Nakdi Kredilerden482.717 265.197Diğer11 1.711.851 909.007Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-612.556 -337.952Gayri Nakdi Kredilere-2.652 -1.704Diğer11 -609.904 -336.248TEMETTÜ GELİRLERİ31 23TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 -999.656 -514.341Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)10.622 25.626Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)927.591 1.653.437Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.937.869 -2.193.404DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 773.032 3.451.446FAALİYET BRÜT KÂRI10.751.996 3.758.589BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -2.859.155 -1.297.004DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -295.118 -1.885PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.578.399 -1.110.385DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -1.951.960 -1.265.272NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.067.364 84.043BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)18.417 6.814NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7 4.085.781 90.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -1.851.187 -17.403Cari Vergi Karşılığı-6.020.353 -44.137Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.931.840 -1.277.599Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi8.101.006 1.304.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9 2.234.594 73.454DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI10 2.234.594 73.454Grubun Karı (Zararı)2.234.370 71.085Azınlık Payları Karı (Zararı)224 2.369Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,75159320 0,02873540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029994BIST