***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSermaye artırımı sonucunda, Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 10.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 15.06.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 10/06/2020 15/06/2020 10097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851386BIST