***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.06.2020 15:41
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Sermaye artırımı sonucunda, Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 10.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 15.06.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 10/06/2020 15/06/2020 10097
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851386
BIST
17:31111.813
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 2.257,44
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:316,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:317,7009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:31379,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,53
|Açılış
|: 379,00
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|198.728.655
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.548.793
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.536.326
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.219.427
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.929.732
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|DAGHL
|9,80
|5.515.690
|% -9,26
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|ASELS
|32,72
|1.142.857.184
|% 2,31
|
|GARAN
|8,29
|1.075.738.553
|% 2,85
|
|ODAS
|2,23
|827.651.496
|% 9,31
|
|ISFIN
|4,04
|738.831.222
|% 2,80
|
|TCELL
|15,12
|712.244.868
|% 4,71
|
|ODAS
|2,23
|827.651.496
|% 9,31
|
|EKGYO
|1,96
|618.500.122
|% 2,62
|
|KARSN
|2,37
|520.069.900
|% 6,28
|
|IEYHO
|0,90
|195.377.789
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|687.010.843
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6145
|8,6577
|% 0,48
|
|Frank
|7,1646
|7,2077
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8184
|1,8276
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-5,20
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.479
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.547
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-2,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|1,76
|
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