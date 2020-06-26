***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
26.06.2020 12:14
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2020
Açıklamalar
Genel Kurul tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni 22.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 24.06.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6, 12, Geçici 2 (Çıkartıldı) 22/06/2020 24/06/2020 10104
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853080
BIST
12:13115.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.076,29
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
12:136,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
12:137,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
12:13388,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 388,71
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.721.204
|% 9,94
|
|SARKY
|6,89
|26.084.162
|% 9,71
|
|VKFYO
|2,73
|3.508.385
|% 9,64
|
|AYEN
|5,28
|125.176.951
|% 8,87
|
|AKSUE
|11,91
|23.242.116
|% 7,69
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|4,01
|47.399.567
|% -4,98
|
|GUBRF
|26,44
|120.107.559
|% -4,89
|
|GLRYH
|11,86
|6.831.367
|% -4,05
|
|ISFIN
|4,18
|597.346.297
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,08
|460.113.259
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,62
|290.890.027
|% 0,62
|
|ODAS
|2,33
|245.853.449
|% 2,19
|
|THYAO
|12,55
|220.916.517
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,62
|290.890.027
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,08
|460.113.259
|% 2,33
|
|ISFIN
|4,18
|597.346.297
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,43
|156.366.741
|% -1,38
|
|ODAS
|2,33
|245.853.449
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4835
|8,5260
|% -0,05
|
|Frank
|7,2084
|7,2518
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,48
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.538
|-1,90
|
|Tam
|2.594
|2.605
|-1,90
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-1,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|0,57
|
Seans Raporu
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