***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBankamız Genel Müdürlük adresi "Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No42/1 34760 Ümraniye/İstanbul" olarak değişmiş olup değişikliğe ilişkin tescil işlemleri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tamamlanmıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 28/08/2023 28/08/2023 10902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189975BIST