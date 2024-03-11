***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
11.03.2024 18:13
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2024
Karar Sayısı
10-01
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi : 11.03.2024 Karar Sayısı : 10-01 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı a) 31.12.2023 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve, c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz. R. Süleyman ÖZDİL Mevlüt UYSAL Osman ARSLAN Yusuf Duran OCAK Osman BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Yönetim ve Planlama Finansal Muhasebe
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257614
BIST