***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2024Karar Sayısı10-01SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Tarihi : 11.03.2024 Karar Sayısı : 10-01 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı a) 31.12.2023 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve, c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz. R. Süleyman ÖZDİL Mevlüt UYSAL Osman ARSLAN Yusuf Duran OCAK Osman BEKTAŞYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Yönetim ve Planlama Finansal MuhasebeDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257614BIST