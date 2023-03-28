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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

28.03.2023 15:06
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/03/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: a) 28.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.  
      b) 28.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgi a)'da kayıtlı özel durum açıklamamızda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.03.2023 tarihinde onaylanan Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında 28.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
İlgi b)'de kayıtlı özel durum açıklamamızda, nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanan baz fiyata göre belirlenen fiyat aralığı dahilinde, 1,00 TL nominal değerli paylar için 13,54 TL olarak belirlendiği ve çıkarılmış sermayenin 4.969.120.730,294 TL'den 7.184.778.041,963 TL'ye çıkacağı duyurulmuştu.
Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128510


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