***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
28.03.2023 15:06
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/03/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 28.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
b) 28.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgi a)'da kayıtlı özel durum açıklamamızda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.03.2023 tarihinde onaylanan Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında 28.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
İlgi b)'de kayıtlı özel durum açıklamamızda, nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanan baz fiyata göre belirlenen fiyat aralığı dahilinde, 1,00 TL nominal değerli paylar için 13,54 TL olarak belirlendiği ve çıkarılmış sermayenin 4.969.120.730,294 TL'den 7.184.778.041,963 TL'ye çıkacağı duyurulmuştu.
Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128510
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
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|Önceki Kapanış
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5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|: 19,4300
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|Önceki Kapanış
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17:5920,7289
En Yüksek
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1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1101
|19,1172
|% 0,16
|
|Euro
|20,7216
|20,7289
|% 0,53
|
|Sterlin
|23,5186
|23,6365
|% 0,57
|
|Frank
|20,7002
|20,8249
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0729
|5,0984
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,44
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|7,85
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.188
|8.285
|44,00
|
|Yarım
|4.014
|4.054
|21,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.027
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,15
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|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,09
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|B. Petrol
|78,42
|78,42
|0,66
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
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17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
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17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
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17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
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17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem