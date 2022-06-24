***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.06.2022 18:11
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.05.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 30 milyar TL tutara kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Alınan yetki doğrultusunda, 30 milyar TL tutara kadar yurt içinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç tavanı onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'in taslakları ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
EK: 2 Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdf
EK: 3 Özet.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039204
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,3674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0149
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
18:0518,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0558
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
18:051.020,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.020,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.776.665
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.388.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.924.973
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.370.914
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.241.205
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.321.041
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|306.853.385
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.795.979
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3578
|17,3708
|% 0,11
|
|Euro
|18,3225
|18,3337
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,2885
|21,3952
|% 0,47
|
|Frank
|18,1078
|18,2169
|% 0,86
|
|Riyal
|4,6132
|4,6364
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|6,95
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,01
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.774
|6.882
|20,00
|
|Yarım
|3.326
|3.366
|10,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,13
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
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