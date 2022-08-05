***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.08.2022 18:00
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.08.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.05.2022 ve 24.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın 24.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yurt içinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 04.08.2022 tarih ve 2022/38 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052464
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1052
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.021,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -10,25
|Açılış
|: 1.021,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9294
|17,9349
|% 0,14
|
|Euro
|18,2429
|18,2691
|% -0,57
|
|Sterlin
|21,5557
|21,6638
|% -0,75
|
|Frank
|18,5403
|18,6520
|% -0,76
|
|Riyal
|4,7573
|4,7811
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-18,52
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,42
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.843
|6.927
|-63,00
|
|Yarım
|3.334
|3.386
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE