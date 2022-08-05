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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.08.2022 18:00
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.08.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 24.05.2022 ve 24.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın 24.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yurt içinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 04.08.2022 tarih ve 2022/38 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052464


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Tam 6.843 6.927 -63,00  
Yarım 3.334 3.386 -32,00  
Çeyrek 1.672 1.693 -15,00  
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