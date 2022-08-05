***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.08.2023Ek Açıklamalarİlgi: 24.05.2022 ve 24.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın 24.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yurt içinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 04.08.2022 tarih ve 2022/38 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052464BIST