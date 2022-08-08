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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.08.2022 17:59
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK Onaylı Dokümanlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi li yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilebilmesi için yapılan ihraç tavanı başvurusu onayının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 2022/38 sayılı bülteninde yayınlandığı daha önce duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1147 sayılı kararı ile onaylanan ihraççı bilgi dokumanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdf
EK: 2 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
EK: 3 Özet.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053035


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