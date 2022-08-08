***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.08.2022 17:59
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK Onaylı Dokümanlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi li yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilebilmesi için yapılan ihraç tavanı başvurusu onayının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 2022/38 sayılı bülteninde yayınlandığı daha önce duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1147 sayılı kararı ile onaylanan ihraççı bilgi dokumanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdf
EK: 2 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
EK: 3 Özet.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053035
BIST
17:592.794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 43,56
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:5917,9549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0427
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:5918,3790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1377
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3814
En Düşük
18,1988
17:591.032,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,86
|Açılış
|: 1.032,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:57
|YBTAS
|28.677,00
|1.581.294
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.194.867
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.179.191
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|122.443.077
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.133.596
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.587.302
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|30.847.314
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.046.880
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|256.325.050
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,60
|4.838.129.259
|% 0,69
|
|EKGYO
|3,44
|2.565.656.291
|% -1,71
|
|EREGL
|28,76
|2.151.867.667
|% 4,28
|
|SISE
|23,88
|1.985.977.852
|% 2,05
|
|SASA
|51,95
|1.903.982.344
|% 4,32
|
|EKGYO
|3,44
|2.565.656.291
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,31
|948.357.962
|% 4,52
|
|TSKB
|3,24
|1.257.693.069
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,21
|1.457.384.951
|% -0,57
|
|DOHOL
|4,20
|809.922.215
|% 1,94
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9303
|17,9974
|% 0,48
|
|Euro
|18,3211
|18,3663
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,7189
|21,8278
|% 0,75
|
|Frank
|18,7759
|18,8890
|% 1,23
|
|Riyal
|4,7686
|4,7925
|% 0,34
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|12,02
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|10,05
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.997
|7,00
|
|Yarım
|3.367
|3.421
|3,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,45
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|-0,29
|
Seans Raporu
17:57
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
-
17:59
RODRG, OBASE, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında