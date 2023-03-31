***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Teminatlı Menkul Kıymet İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.03.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024Ek Açıklamalarİlgi: 10.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde 15 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK), İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi süreçleri kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamına verilen yetki kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu''na ihraç tavanı onayı için yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Kurulun söz konusu onayı SPK'nın 30.03.2023 tarih ve 2023/21 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130457BIST