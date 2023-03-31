Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.03.2023 18:05
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Teminatlı Menkul Kıymet İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024

Ek Açıklamalar
İlgi: 10.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde 15 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK), İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi süreçleri kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamına verilen yetki kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu''na ihraç tavanı onayı için yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Kurulun söz konusu onayı SPK'nın 30.03.2023 tarih ve 2023/21 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130457


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.813
Değişim :  -1,70% |  -83,14
Açılış :  4.876  
Önceki Kapanış :  4.896  
En Yüksek
4.882 En Düşük
4.791
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 10,69 64.061.153 % 9,98  
EKSUN 86,50 44.792.122 % 9,98  
OYLUM 3,64 43.102.479 % 9,97  
OYAYO 10,61 7.866.621 % 9,95  
ONCSM 175,80 91.880.480 % 9,94  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,1806 19,1853 % 0,09  
Euro 20,8429 20,8745 % -0,31  
Sterlin 23,6116 23,7300 % -0,28  
Frank 20,8943 21,0201 % -0,05  
Riyal 5,0949 5,1204 % 0,06  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.977 1.977 -3,45  
Altın Gr. 1.220 1.220 -0,24  
Cumhuriyet 8.241 8.366 84,00  
Tam 8.233 8.333 15,00  
Yarım 4.036 4.077 7,00  
Çeyrek 2.018 2.039 4,00  
Gümüş.Ons 24,10 24,13 0,20  
Gümüş Gr. 14,88 14,91 0,16  
B. Petrol 79,75 79,75 1,15  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru