***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.03.2023 18:05
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Teminatlı Menkul Kıymet İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024
Ek Açıklamalar
İlgi: 10.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde 15 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK), İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi süreçleri kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamına verilen yetki kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu''na ihraç tavanı onayı için yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Kurulun söz konusu onayı SPK'nın 30.03.2023 tarih ve 2023/21 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130457
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|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
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|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
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|OYLUM
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|% 9,97
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|OYAYO
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|ONCSM
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|AKFYE
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|ALFAS
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|TUPRS
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|AKFYE
|17,10
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|% -10,00
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|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
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|ISCTR
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|% -4,07
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|ALBRK
|2,90
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|YKBNK
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|1.356.369.036
|% -3,43
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|19,1853
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|20,8745
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|Sterlin
|23,6116
|23,7300
|% -0,28
|
|Frank
|20,8943
|21,0201
|% -0,05
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|Riyal
|5,0949
|5,1204
|% 0,06
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,45
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|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.233
|8.333
|15,00
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|Yarım
|4.036
|4.077
|7,00
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|Çeyrek
|2.018
|2.039
|4,00
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|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,20
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|Gümüş Gr.
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|14,91
|0,16
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|B. Petrol
|79,75
|79,75
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