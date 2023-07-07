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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.07.2023 18:01
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK Onaylı Dokümanlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 60.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.07.2024

Ek Açıklamalar
İlgi: 18.04.2023, 08.05.2023 ve 06.07.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 60 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilebilmesi için yapılan ihraç tavanı başvurusu onayının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2023 tarih ve 2023/37 sayılı bülteninde yayınlandığı daha önce duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2023 tarih ve 36/763 sayılı kararı ile onaylanan ihraççı bilgi dokumanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Piyasaları Aracı Notu.pdf
EK: 2 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
EK: 3 Özet.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167474


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Yarım 5.211 5.354 -3,00  
Çeyrek 2.614 2.677 -2,00  
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