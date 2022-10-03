***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 18:13
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/01/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 16.10.2019, 17.02.2021, 22.10.2021 ve 17.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca ABD Yargıtay Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde gerçekleştirmiş olduğu temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 3 Ekim 2022 tarihinde kabul edilmiştir.
Bundan sonraki süreçte Yüksek Mahkeme, FSIA (Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası) temyizimizi esastan görüşmeye başlayacaktır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal sürece dair verilen durdurma kararı devam edecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066827
BIST
17:573.391
En Yüksek
|Değişim
|: 6,63%
|| 210,88
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|: 3.196
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En Düşük
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En Düşük
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|ESCOM
|23,32
|45.532.697
|% 10,00
|
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|106.014.965
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.269.349.458
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.580.352.758
|% 9,97
|
|ULUFA
|4,50
|12.750.775
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.860
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.348.463
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|31.889.173
|% -6,78
|
|THYAO
|77,50
|6.646.495.354
|% 9,77
|
|SASA
|71,00
|3.415.960.190
|% 4,11
|
|ASELS
|31,74
|2.694.957.047
|% 8,33
|
|YKBNK
|7,77
|2.279.822.671
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.269.349.458
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,23
|2.208.790.905
|% 9,30
|
|SKBNK
|1,93
|622.080.280
|% 4,32
|
|YKBNK
|7,77
|2.279.822.671
|% 9,90
|
|TSKB
|2,64
|682.747.033
|% 7,76
|
|HALKB
|7,67
|1.586.991.488
|% 9,89
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5276
|18,5421
|% 0,22
|
|Euro
|18,2404
|18,2632
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,8589
|20,9635
|% 1,24
|
|Frank
|18,6281
|18,7403
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9172
|4,9419
|% 0,15
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.691
|1.691
|30,10
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|16,53
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.743
|6.811
|79,00
|
|Yarım
|3.281
|3.327
|36,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.663
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,40
|1,36
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|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,86
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|B. Petrol
|88,44
|88,44
|3,30
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Seans Raporu
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