THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|3.445.688
|% 10,00
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4651
|8,5076
|% -0,53
|Frank
|7,1152
|7,1581
|% -0,42
|Riyal
|1,8482
|1,8575
|% -0,15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,09
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,11
|Cumhuriyet
|2.470
|2.514
|-4,80
|Tam
|2.543
|2.579
|-4,90
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,40
|Çeyrek
|620
|631
|-1,20
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,52
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,02
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|1,01
Seans Raporu
- 14:33BRMEN Yüzde -4.61 oranında düşüşle 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 813, 859 adet işlem
- 14:31XU100 Endeks 99, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 8, 062.00 milyon TL de
- 14:31SELEC Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 365, 060 adet işlem
- 14:30AKSEN Yüzde -5.00 oranında düşüşle 4.56 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 582, 197 adet işlem
- 14:29DIRIT Yüzde -9.70 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 748, 477 adet işlem