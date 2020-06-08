***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracının Tahvil Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000Türü İpotek Teminatlı Menkul KıymetVadesi 07.12.2023Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRPTHALA2317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.12.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2018Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 20Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 42.474.700 Evet2 07.06.2019 06.06.2019 07.06.2019 42.474.700 Evet3 07.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 42.474.700 Evet4 07.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 42.474.700 Evet5 07.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 42.474.700 Evet6 07.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 42.474.700 Evet7 07.09.2020 04.09.2020 07.09.20208 07.12.2020 04.12.2020 07.12.20209 07.03.2021 05.03.2021 08.03.202110 07.06.2021 04.06.2021 07.06.202111 07.09.2021 06.09.2021 07.09.202112 07.12.2021 06.12.2021 07.12.202113 07.03.2022 04.03.2022 07.03.202214 07.06.2022 06.06.2022 07.06.202215 07.09.2022 06.09.2022 07.09.202216 07.12.2022 06.12.2022 07.12.202217 07.03.2023 06.03.2023 07.03.202318 07.06.2023 06.06.2023 07.06.202319 07.09.2023 06.09.2023 07.09.202320 07.12.2023 06.12.2023 07.12.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 07.12.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 07.12.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 5 yıl vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRPTHALA2317 ISIN kodlu ipotek teminatlı menkul kıymetin altıncı kupon ödemesi bugün (08.06.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849816BIST