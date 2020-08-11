***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Eurobond İhracı-Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2014İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.02.2021Vade (Gün Sayısı) 2.160ISIN Kodu XS1188073081Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.08.2015 Evet2 11.02.2016 Evet3 11.08.2016 Evet4 11.02.2017 Evet5 11.08.2017 Evet6 11.02.2018 Evet7 11.08.2018 Evet8 11.02.2019 Evet9 11.08.2019 Evet10 11.02.2020 Evet11 11.08.2020 Evet12 11.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 26.08.2014, 31.10.2014, 21.11.2014, 05.12.2014, 04.02.2015, 05.02.2015, 10.02.2015, 15.08.2019 ve 11.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 11.02.2015 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 6 yıl vadeli, 500.000.000.-USD nominal değerli, XS1188073081 ISIN kodlu eurobondun on birinci kupon ödemesi 11.08.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868117BIST