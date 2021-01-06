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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.01.2021 17:34


07.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 27.10.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 72 gün vadeli, 296.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL12136 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun birinci kupon oranı %3,2003 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 07.01.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897419


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 414,80 197.962.088 % 10,00  
OYAYO 9,24 7.147.714 % 10,00  
BRSAN 29,92 127.798.987 % 10,00  
FENER 33,66 518.761.622 % 10,00  
JANTS 441,30 161.960.471 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3016 7,3056 % -1,10  
Euro 8,9817 8,9889 % -1,06  
Sterlin 9,9147 9,9645 % -1,23  
Frank 8,2698 8,3196 % -1,26  
Riyal 1,9433 1,9531 % -1,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 448 448 -14,74  
Cumhuriyet 3.029 3.075 -52,00  
Tam 3.017 3.093 -50,73  
Yarım 1.458 1.496 -24,54  
Çeyrek 731 748 -12,27  
Seans Raporu 18:05
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