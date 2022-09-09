***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İhraççı Derecelendirme Notunda GüncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,41Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL92237Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 30.06.2022Satışıa Ödenme Tarihi 09.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 494.950.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 30.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 01.07.2022 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTHAL92237 ISIN kodlu 494.950.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (09.09.2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061857BIST