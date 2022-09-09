***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.09.2022 11:21
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İhraççı Derecelendirme Notunda Güncelleme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçilu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,41
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL92237
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2022
Satışıa Ödenme Tarihi 09.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 494.950.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 30.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 01.07.2022 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTHAL92237 ISIN kodlu 494.950.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (09.09.2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061857
BIST