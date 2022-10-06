***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İhraççı Derecelendirme Notunda GüncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 368.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2022Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,2932Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALE2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 06.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 06.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 368.500.000İhraç Fiyatı 0,94973Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.10.2022Kayıt Tarihi 05.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 368.500.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelen