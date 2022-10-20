***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracının Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Birraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 180.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.10.2022Vade (Gün Sayısı) 406Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFKEk Getiri Yıllık (Annual) 30 bpsSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHALE2211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 09.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 10.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021 2,9622 18,3255 19,7928 5.331.960 Evet2 05.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 2,5146 15,8246 16,9165 4.526.280 Evet3 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 2,3335 14,685 15,6227 4.200.300 Evet4 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 2,2207 14,4742 15,3912 3.997.260 Evet5 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 2,3693 14,6575 15,5885 4.264.740 Evet6 24.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 2,331 14,6692 15,605 4.195.800 Evet7 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 2,069 13,0205 13,7549Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 09.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 10.09.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 406 gün vadeli, 180.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2211 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı tahvilin yedinci kupon oranı %2,0690 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 21.10.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073126BIST