***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TÜFE'ye Endeksli-Reel Getiri Korumalı Tahvil Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni -Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 29.08.2019İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.05.2023Vade (Gün Sayısı) 1.094Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı OTHREk Getiri 2,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHAL52317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 04.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 05.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,5128 2,06 2,07 1.538.400 Evet2 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 0,5259 2,11 2,13 1.577.700 Evet3 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 0,5547 2,22 2,24 1.664.100 Evet4 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 0,5766 2,31 2,33 1.729.800 Evet5 03.08.2021 02.08.2021 03.08.2021 0,598 2,4 2,42 1.794.000 Evet6 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021 0,627 2,51 2,54 1.881.000 Evet7 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022 0,6726 2,7 2,73 2.017.800 Evet8 05.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 0,9156 3,59 3,64 2.746.800 Evet9 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 1,0412 4,18 4,24 3.123.600 Evet10 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022 1,1318 4,54 4,62 3.395.40011 02.02.2023 01.02.2023 02.02.202312 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 04.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 05.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1094 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL52317 ISIN kodlu TÜFE'ye Endeksli-Reel Getiri Ödemeli Tahvilin onuncu kupon oranı %1,1318 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 03.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076314BIST