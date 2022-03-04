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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2022 18:15
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Kapsamında Toptan Alış Satış İşlemi İçin Borsa İstanbul A.Ş.'ye Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.473.776.223,776
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.969.120.730,294

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HALKB, TRETHAL00019 2.473.776.223,776 2.495.344.506,518 100,87187 HALKB, TRETHAL00019 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.473.776.223,776 2.495.344.506,518 100,87187

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık Fonu

Ek Açıklamalar
İlgi: 04.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında toptan alış satış işleminin 09.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 04.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007430


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