***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Kapsamında Toptan Alış Satış İşlemi İçin Borsa İstanbul A.Ş.'ye Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.473.776.223,776Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.969.120.730,294Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)HALKB, TRETHAL00019 2.473.776.223,776 2.495.344.506,518 100,87187 HALKB, TRETHAL00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.473.776.223,776 2.495.344.506,518 100,87187Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık FonuEk Açıklamalarİlgi: 04.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız.SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında toptan alış satış işleminin 09.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 04.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007430BIST